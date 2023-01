LR Vicenza: i convocati per la partita a Lecco di sabato 14 gennaio 2023

Serie C

Serie C Girone A

Eccoli i 25 giocatori biancorossi convocati da mister Francesco Modesto per la 22esima giornata di campionato di serie C girone A contro il Lecco in programma sabato 14 gennaio 2023 alle ore 17 e 30 allo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi. Tra loro anche neo acquisto il portiere Iacobucci proveniente dal Suedtirol, dopo la partenza di Grandi.

Tornano dalla squalifica Pasini e Greco e dall'infortunio Oviszach e Valietti.

PORTIERI: Brzan, Confente, Iacobucci.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Padella, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.