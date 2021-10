LR Vicenza: gli Ultras della Curva Sud pretendono inversione di rotta immediata col Monza

Nel tardo pomeriggio di sabato 23 ottobre 2021 ad un'ora e mezza dalla fine del match al lo stadio "Libero Liberati" di Terni i tifosi organizzati della Curva Sud del Vicenza hanno diramato una nota pubblicata anche sulla loro pagina facebook "Curva Sud Vicenza" (@LaVicenzaUltras).

«Accettiamo le sconfitte ma non le umiliazioni». Così esordiscono gli Ultras del Vicenza.

«Oggi, dopo l'ennesima figuraccia, c'è stato un confronto tra la squadra e i presenti a Terni, a cui va portato solo rispetto», continuano gli Ultras facendo riferimento al confronto dopo il 90' tra i tifosi nello spicchio del Liberati dedicato agli Ospiti e i giocatori biancorossi.



«Mercoledì col Monza si pretende un'inversione di rotta immediata - affermano perentoriamente dalla Sud -. La pazienza è finita e per noi sono tutti colpevoli, non ne salviamo nemmeno uno, dai giocatori alla società».E concludono: «Scaduto l'ultimatum tireremo le somme e ci comporteremo di conseguenza. Tutti al Menti, solo per la maglia».