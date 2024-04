LR Vicenza: giornata di festa alla Sporting 55

Nella giornata del 25 aprile, come svelato da Proia attraverso una storia social, il Vicenza si è ritrovato allo Sporting 55 per un pranzo offerto, da quanto si legge, da Ronaldo e Della Morte. Un pomeriggio di risate, ma anche un modo per tenere compatto il gruppo in vista dei playoff.

Proia hai poi aggiunto una frase molto chiara nella storia: "Questo vuol dire essere un gruppo forte che lavora con felicità e determinazione per raggiungere obiettivi importanti".