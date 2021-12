LR Vicenza gioca il 13 gennaio a Lecce, poi il 15 e il 22 febbraio si recupera al Menti con Alessandria e Cittadella

Non si giocherà a Santo Stefano e nemmeno il 29 dicembre 2021: lo ha deciso l'assemblea della Lega di Serie B riunitasi straordinariamente in tarda mattinata proprio sul tema dell'emergenza covid in Italia. Purtroppo i dati mostrano un aumento generalizzato su tuto il territorio del Paese dei contagi e un aumento dei ricoveri anche se, nel secondo caso, per ora sotto controllo.

Il LR Vicenza dopo il rinvio del posticipo dello scorso fine settimana a Lecce per covid (2 giocatori dei salentini positivi), il 26 dicembre avrebbe dovuto incontrare l'Alessandria allo stadio Menti per l'ultimo turno di andata. mentre il 29 dicembre prossimo si sarebbe dovuto giocare il derby (sempre in largo Paolo Rossi, 9) tra la squadra di mister Brocchi e il Cittadella.

Sono stati proprio i rinvii di Lecce-Vicenza e Benevento-Monza dello scorso weekend a determinare la riunione. Nel frattempo alcune squadre come la Spal, ma anche lo stesso Lane, hanno scoperto di avere alcuni giocatori positivi nei "gruppi squadra".

La decisione dell'assemblea presieduta da Mauro Franco Balata era inevitabile: inutile rischiare, meglio una linea prudente e responsabile.

I PRIMI RECUPERI IPOTIZZATI A GENNAIO 2022

Secondo la nota emessa dopo l'assemblea che si è svolta in videoconferenza, il 13 gennaio 2022 si recuperano le due partite rinviate lo scorso fine settimana, quindi anche Lecce-LR Vicenza.

Il campionato poi riprenderà il 15 gennaio 2022 e vengono introdotti due turni infrasettimanali a febbraio per recuperare le partite delle vacanze di Natale: il 15 e il 22 febbraio 2022.

