Bella piena, l'agenda del mister

Cosa estrapolare dalle dichiarazioni di Stefano Vecchi al termine di Vicenza-Giana? Secondo il tecnico biancorosso ci sono molte cose che stanno migliorando ma anche qualcuna sulla quale bisognerà lavorare subito. Primo: anche stavolta, dopo un primo tempo convincente, il Lane ha mostrato nella ripresa un calo di rendimento. “Siamo andati un po’ in sofferenza quando al rientro dagli spogliatoi i nostri avversari hanno iniziato a spingere. Lì ci siamo fatti intimorire e abbiamo guardato più indietro che davanti, calando di intensità. È chiaro che in questo momento non possiamo tenere certi ritmi per tutta la gara e dobbiamo quindi crescere. In quella fase loro sono diventati migliori nel palleggio e più propositivi.

Secondo: anche stavolta non abbiamo raccolto in proporzione alle occasioni create. Ma va detto che quando siamo rimasti in 10 non abbiamo rinunciato a rispondere colpo su colpo. Anzi, abbiamo segnato il terzo gol. Terzo: quando è uscito Della Morte abbiamo perso molte potenzialità in avanti, anche perché Ferrari è sempre oggetto di tantissime botte e provocazioni. Lui non è un giocatore cattivo e andrebbe tutelato dagli arbitri, che invece lo prendono di mira. Ultimo: non mi va giù il modo in cui è maturata la rete avversaria. Eravamo andati vicini noi al gol con Costa e nel rientro qualcosa non ha funzionato. Magari dovevamo essere più cinici ed interrompere con un fallo la loro azione Magari dovevamo essere più cinici ed interrompere con un fallo la loro azione .” Il tecnico bergamasco tuttavia, è ben conscio che dal suo arrivo molte cose sono cambiate in positivo. “Teniamoci buono l’ottimo primo tempo e la capacità di sofferenza dimostrata in 10. Mi è anche piaciuta la solidità difensiva.”

Con i tre punti di ieri, il contemporaneo rallentamento di Mantova e Padova e soprattutto di Triestina e P4o Vercelli, la classifica si è un po’ accorciata. I virgiliani restano praticamente irraggiungibili con i loro 18 punti di margine e anche i patavini restano lontani, a 11 lunghezze. Ma a 9 punti, la Triestina non è poi cosi fuori portata. Se la serie positiva del Vicenza dovesse continuare, magari già da sabato a Lumezzane, la corsa ad un posto di riguardo nei play off non appare più una “mission impossible” come poteva sembrare solo un mese fa. L’ordine finale di arrivo sarà molto importante. Il mister dovrà intanto sciogliere almeno un paio di questioni aperte: come sostituire Ferrari, il quale potrebbe anche essere fermato per due giornate (speriamo solo una) e come tagliare il nodo gordiano di Ronaldo, ora che Fausto Rossi ha calato le sue ottime carte.

Ma è il mestiere dell’allenatore e la piazza incomincia ad avere in lui la fiducia che purtroppo Diana aveva perso per strada. Chiudiamo col mercato. Il nodo centrale restano le cessioni. Senza sfoltire l’organico è difficile pensare ad operazioni importanti. La società aveva promesso tre innesti, uno per settore. Il difensore è già arruolato. La punta alla fine dovrebbe arrivare. Resterebbe aperta la questione nella zona nevralgica del campo, per la quale urge un incontrista esperto. La mia opinione è che alla fine i Rosso faranno l’ultimo sforzo dopo aver sfoltito i ranghi. Ma non sarà facile piazzare gli esuberi, alcuni dei quali percepisco ingaggi proibitivi per gran parte dei club minori.