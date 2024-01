Vicenza è un paese per Vecchi

Primo tempo davvero buono del Lane che chiude sul 2-1. Nella ripresa i berici fanno più fatica e gli ospiti guadagnano metri. In 10 uomini per l’espulsione di Ferrari, ci pensa il Cobra Rolfini a mettere al sicuro il risultato. Nessuno si è accorto dell’assenza di Ronaldo, visto che il duo Rossi-Cavion in mezzo al campo ha garantito maggiore velocità nelle giocate.

Ancora una volta, purtroppo, la partita è stata caratterizzata da un mediocrissimo arbitraggio: a giudicare da quel che si è visto al Menti il signor Sacchi di Macerata non entrerà mai nell’Olimpo dei Fischietti: tante le sue decisioni a capocchia ma davvero incredibile è stata la sua decisione di non punire un fallo da ultimo uomo su Pellegrini, che grida ancora vendetta al cospetto dei Cieli.

Anche l’espulsione del Loco all’80’ è sembrata troppo fiscale. Speriamo ci fosse in tribuna un delegato AIA che possa aver assistito a tanto scempio. Spettatori 7.000 circa in un pomeriggio rigido.

LE PAGELLE DEL "BAFFO" BELLONI

CONFENTE 6: per lui solo due parate: al 50 su Fumagalli e di nuovo su un tiro centrale al 66’. Ma all’83’ rischia moltissimo in un’azione confusa dalla destra che si chiude con un traversone sotto rete che per un niente Fall non corregge nel sacco. Sarebbe stato il 2-2. E lì ci è andata di lusso…

IERARDI 6 +: una prestazione un crescendo rispetto allo standard mediocre cui ci aveva abituati. Fa valere il suo fisico nei contrasti, come al 6’ in cui ferma bene un tentativo lombardo. Quando la squadra è in inferiorità numerica inventa un pallone lungo per lo scatto di Rolfini e i gol diventano tre.

GOLEMIC 6 +: anche lui è fuori posizione sul contropiede che regala al Giana il 2-1. Per il resto garantisce la consueta diga davanti alla porta berica. Capitano coraggioso, come al solito.

CUOMO 6: al 43’ su improvviso rovesciamento di fronte tutta la difesa in arretramento si fa sorprendere dall’azione di Lamesta che consente a Verde dimezzare lo svantaggio. Sotto esame da parte del pubblico come nuovo arrivato, fa bene il suo compitino di esordiente.

DE COL 7: sul passaggio solluccheroso di Della Morte, sigla il 2-0 praticamente a porta sguarnita. E’ la sua migliore partita in questo campionato e non solo per il centro personale ma soprattutto per la convinzione e continuità con cui si propone sulla fascia. Stavolta niente oggetto misterioso…

CAVION 6/7: è la sua grande occasione, dopo un certo numero di prove opache. Tocca moltissimi palloni e per lo più in modo convincente, mettendosi a disposizione della squadra con umiltà, evitando di strafare. Il risultato è una prestazione convincente, all’altezza della sua fama che sembrava scolorita. Invece Michele c’è. E lotta con noi…

ROSSI 7: assist per Pellegrini al 4’. Di lì in poi tante giocate fosforiche, dando i tempi giusti ai compagni. Un vero leader a centrocampo e un piede educato come quello del discusso Pompeu, ma molto, molto più rapido nell’esecuzione. Bravo, Faustino!

COSTA 6 +: su schema da corner al 39’ spara a colpo sicuro ma l’estremo difensore ospite fa il miracolo. Buon salvataggio al 78’.Per necessità tattiche oggi ha giocato un po’ col freno a mano tirato, ma il suo contributo sulla fascia si è fatto sentire eccome.

DELLA MORTE 7,5: azione travolgente all’8’. Difensore saltato e nessuno scampo per Zacchi che subisce l’1-0. E’ suo il traversone basso che regala a De Col uno pallone che non si può sbagliare. Al 38’ ci prova due volte ma in entrambi i casi viene stoppato. Il mister anelava l’uomo capace di creare superiorità numerica e l’ex vercellese l’ha ripagato, con giocate irresistibili e con il quarto gol qui a Vicenza.

PELLEGRINI 5,5: al 4’ spara ma non centra la porta. Già al 7’ ha una ghiotta opportunità a tu per tu col portiere ma mette malamente a lato. Al 30’ si libera di forza dell’avversario diretto che lo trattiene vistosamente per la maglia negandogli una chiara occasione da gol. L’unico che non vede è lo sciagurato arbitro. Un tiro inguardabile al 52’. Il ragazzo è pieno di buona volontà ma ancora non convince.

(ROLFINI 6,5): era da un po’ che schiumava rabbia alla ricerca del gol del rilancio e quando vede la palla invitante che gli arriva davanti non c’è verso di fermarlo: brucia l’avversario diretto e castiga il portiere per il centro della tranquillità.

FERRARI 5: assist a Della Morte nell’azione del 2-0 all’13’. Al 39’ mette sopra al montante. Al 58’ sbraccia un po’ troppo sul diretto avversario e becca il giallo. Al 79’ l’arbitro gli mostra il secondo cartellino, stavolta non meritato, lasciando i compagni in 10. In generale, però, conferma di essere ancora lontano dal bomber degli ultimi due anni.

(PROIA, TRONCHIN, SANDON, JIMENEZ) n.g.: ognuno a suo modo si mette a disposizione quando la squadra è sotto di un uomo. Uno per tutti tutti per uno, come i Moschetteri di Dumas.

All. VECCHI 7: gli si chiedeva di rilanciare il gruppo coi risultati e di regalare un po’ di spettacolo ai tifosi. Missione 1 che sta riuscendo perfettamente. Missione 2 ancora in progress, visto che dopo un primo tempo scintillante, la ripresa ha lasciato anche stavolta abbastanza a desiderare. Sembra che la squadra lo segua compatta (con Diana forse non era così) e adesso l’obiettivo dei primi posti play off non è più una chimera. Per dirla con il Gianni di Monghidoro…