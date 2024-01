LR Vicenza-Giana Erminio: le probabili formazioni

Fra qualche ora Vicenza e Giana Erminio sono pronte a giocare il match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie C. La sfida è in programma questa sera alle ore 18.30 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. C'è attesa per l'eventuale debutto del nuovo arrivato Cuomo, che però' potrebbe partire dalla panchina. Nella squadra biancorossa sono assenti per squalifica Laezza e Ronaldo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LR VICENZA (3-4-1-2): Confente; Ierardi, Golemic, Sandon; De Col, Cavion, Rossi, Greco; Costa; Ferrari, Pellegrini. All. Vecchi.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Caferri; Franzoni, Marotta, Lamesta, Groppelli; Fumagalli, Fall. All. Chiappella.

I convocati LR Vicenza.