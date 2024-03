Il Giudice Sportivo ha inflitto due turni di squalifica a Ronaldo per l’espulsione rimediata con la Pro Patria. Il brasiliano era stato prima ammonito e poi espulso per aver rivolto qualche parola di troppo all'arbitro.

Oltre al centrocampista è stato fermato per un turno anche il tecnico del Vicenza Stefano Vecchi. Identico discorso anche per il vice Danesi. Ferrari, invece, è entrato in diffida.