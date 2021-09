LR Vicenza esonera Di Carlo: in giornata l'incarico a Brocchi

La società sportiva di via Schio ha esonerato Mimmo Di Carlo. In giornata firma Cristian Brocchi, ex calciatore del Milan e ex allenatore del Monza





«La Società - proseguela nota desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai colori biancorossi. Di Carlo è e sarà per sempre una bandiera di questo Club, per quanto dimostrato dapprima come giocatore sul campo e poi come allenatore in questi due anni». Fonti vicine alla società confermano che in giornata dovrebbe essere ufficializzato l'accordo con il nuovo allenatore: sarà Cristian Brocchi, già allenatore del Monza.