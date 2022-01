LR Vicenza e tamponi anti covid: non finisce più, altri due casi

Mentre il CTS (comitato tecnico scientifico) ha approvato il protocollo messo a punto da Governo e Regioni per rendere uniformi le decisioni sanitarie sulle squadre professionistiche a livello nazionale, al LR Vicenza arrivano altri casi di positività. Ieri il tampone molecolare e oggi i risultati: un altro calciatore e un altro componente dello staff positivi che vanno in isolamento. Fortunatamente ben 4 giocatori si sono negativizzati. Ma leggiamo la nota della società di largo Paolo Rossi 9-

LA NOTA SU SITUAZIONE COVID NEL LR VICENZA

“La società LR Vicenza comunica che, dai tamponi molecolari effettuati venerdì 14 gennaio, sono emersi due ulteriori casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, che coinvolgono un giocatore e un membro dello staff tecnico. Entrambi i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti.

Contestualmente, quattro calciatori positivi in precedenza, risultano ora negativizzati. I tesserati verranno sottoposti alle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, per potersi riaggregare al gruppo.

Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani, domenica 16 gennaio”.

IL PROTOCOLLO COVID CHE NORMA IL BLOCCO DELLE SQUADRE

Il protocollo Governo-Regioni per gli sport di squadra, approvato dal Cts, prevede il blocco dell'intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di positivi superiore al 35% dei componenti della rosa. E per il calcio il 35% si calcola su gruppo di 25 giocatori come stabilito dalla FIGC. Quindi d'ora in poi si gioca ugualmente fino a otto giocatori positivi.