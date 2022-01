LR Vicenza: Meggiorini pareggia col Cittadella e ne fa 100

E' arrivata al momento giusto la rete messa a segno da Riccardo Meggiorini, attaccante del LR Vicenza ieri allo stadio Romeo Menti contro il Cittadella, ed ha donato ai biancorossi il pareggio sul 3-3. Il giocatore di Isola della Scala ha trasformato il penalty guadagnato da Davide Diaw che scatenato in area è stato fermato in modo falloso proprio dal portiere granata Kastrati.

Per Meggio è la centesima rete tra i professionisti. «Sono contento di questo traguardo - a affermato nel dopo partita il numero 69 del Vicenza -, è una soddisfazione personale importante, soprattutto perché mi ricordo da dove sono partito. Peccato non sia servita per la vittoria». Ed ha aggiunto volitivo: «Spero di prendermi qualche minuto in più in campo per dare una mano a questo gruppo che si merita risultati migliori. I nuovi hanno alzato il livello qualitativo ed è importante per crescere tutti».