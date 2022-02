LR Vicenza e la formazione anti Pisa: «Vittoria o morte»

Visti i convocati per la partita di Pisa, in redazione con Alberto Belloni abbiamo provato ad ipotizzare la formazione più probabile che metterà in campo l'allenatore del LR Vicenza Cristian Brocchi.

Le scelte sono fondamentalmente due: quella prudente (sulla scia del recente passato) e quella spregiudicata, molto offensiva.

LA SCELTA PRUDENTE: IL SOLITO!

La formazione che potrebbe scendere in campo secondo il nostro commentatore esperto Alberto Belloni è un prudente 4-2-3-1 (tradizionale per Brocchi): Contini in porta; Bruscagin, Pasini, De Maio, Lukaku in difesa; Cavion, Bikel a centrocampo; Da Cruz, Ranocchia, Diaw e poi davanti a tutti Meggiorini.

LA SCELTA SPREGIUDICATA: VITTORIA O MORTE!

Ragionando però sulla situazione, secondo il nostro Belloni sarebbe il caso che l'allenatore rischi il tutto per tutto, della serie "vittoria o morte". Per fare questo il modulo potrebbe essere il 3-5-2: Contini in porta; Bruscagin, De Maio, Pasini in difesa; a centrocampo Lukaku, Ranocchia, Cavion, Da Cruz, Dalmonte (tutti pronti per riversarsi in attacco); e in attacco fissi Diaw e Meggiorini.

Sarebbe una formazione d'esperienza con un centrocampo offensivo solido in grado sia di attaccare, sia di filtrare gli attacchi degli avversari.

Insomma, c'è poco da ragionare, bisogna scendere in campo e ci viene in mente una frase in latino diventata motto araldico scozzese: «Vincere vel mori».

Sulla Bedford Flag, cimelio della rivoluzione nord americana, campeggia un'altra versione sempre in latino, radice della nostra cultura occidentale: «Vince aut morire».

Sul manto erboso di Pisa non ci sono armi, solo una palla da mandare in porta, e nessuno morirà per davvero (ci mancherebbe altro). Però, diamine, cari calciatori professionisti datevi da fare!