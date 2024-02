LR Vicenza: è cambiata la musica e la squadra è più solida e concreta

Tredici punti nelle ultime cinque gare per il Vicenza di Vecchi, che non perde dal 20 gennaio sul campo del Lumezzane. La musica è sicuramente cambiata in casa biancorossa e ora la squadra è più solida e concreta. Da quando è presente il nuovo tecnico, il gruppo ha subito solamente quattro gol e questo è un punto sui cui mister Vecchi ha lavorato davvero bene. Nelle ultime cinque gare la squadra ha incassato solo una rete, tra l'altro ininfluente, contro l'Atalanta U23. Non solo la difesa ha trovato la quadra, ma anche negli altri reparti c'è più attenzione e precisione. Il gruppo biancorosso inoltre ha cominciato a realizzare parecchie reti, anche grazie al contributo dei difensori De Col, Sandon e Cuomo. Ferrari, che è ancora lontano dagli standard dell’ultima stagione, si sta comunque avvicinando alle prime posizioni della classifica marcatori e questo significa che anche lui si sta ritrovando, come tutta la squadra. Altro segnale importante è dato dalla presenza in campo di tanti giovani vicentini prodotti del vivaio biancorosso. Contro il Renate, per esempio, sono scesi sul terreno di gioco dal primo minuto Fantoni, Sandon, Talarico e Tronchin. Il Vicenza, anche per il momento difficile della Triestina, ha agganciato il terzo posto e vorrà continuare a fare bene anche nelle prossime gare. E' ovvio che vincere aiuta a vincere e a tenere l'ambiente più sereno. Nel prossimo incontro la squadra di Vecchi affronterà proprio la Triestina e avrà così l'opportunità di prendersi il terzo posto in solitaria, impensabile fino a qualche settimana fa.