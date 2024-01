LR Vicenza: due squalificati per la gara con la Giana

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e 9 gennaio 2023 ha squalificato per un turno Laezza e Ronaldo del Vicenza per aver raggiunto la quota di cinque ammonizioni. Come da copione, dunque, i due calciatori salteranno la sfida interna contro la Giana Erminio, in programma domenica 14 gennaio alle ore 18.30.

Intanto il club biancorosso ha comunicato l’inserimento di un ulteriore professionista all’interno dell’organigramma societario. Renato Schena, già Segretario Generale della società veneta da luglio 2018 a dicembre 2020, tornerà a ricoprire la carica di Segretario Generale. Inoltre, sino al termine della seguente stagione sportiva, assumerà anche il ruolo di Team Manager della Prima Squadra. Contestualmente, Simone Marconato continuerà a ricoprire il ruolo di Segretario Sportivo del Club.