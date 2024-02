LR Vicenza: Delle Monache è biancorosso

Il Vicenza ha chiuso un grande colpo di mercato in attacco, assicurandosi a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore della Sampdoria Marco Delle Monache. Attaccante esterno classe 2005, in questa prima parte di stagione è sceso in campo in 8 occasioni con i blucerchiati, tra Serie B e Coppa Italia. Vanta, inoltre, 5 presenze e 3 reti siglate con la maglia della Nazionale Under 19.

Nella scorsa stagione, con la maglia del Pescara, ha totalizzato 34 presenze, condite da 7 reti e 5 assist. Un colpo di mercato sicuramente importante e che potrebbe aiutare molto la squadra nei prossimi mesi.

Il club veneto ha comunicato anche di aver ceduto al Calcio Lecco 1912, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Mario Ierardi. Il difensore classe 1998, da agosto 2020 con la maglia biancorossa, ha registrato 60 presenze tra Serie B, Serie C e Coppa Italia, siglando 8 reti.

Vedremo se oggi nell'ultimo giorno di calciomercato ci saranno altre novità in casa biancorossa.