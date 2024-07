LR Vicenza: definiti i quadri tecnici del settore giovanile

In casa Vicenza sono stati definiti i quadri tecnici dell’area agonistica e pre-agonistica del settore giovanile, con la nomina degli allenatori di ogni singola rosa. Il gruppo di lavoro, guidato dal Responsabile Michele Nicolin, vede confermati nella coordinazione del progetto tecnico Lorenzo Simeoni, nella coordinazione dell’attività di base Davide De Pretto e nella coordinazione dell’area organizzativa e di segreteria Gabriele Stevanin.

Di seguito gli allenatori delle rispettive formazioni:



PRIMAVERA: Luca Rigoni

ALLIEVI NAZIONALI UNDER 17: Guido Belardinelli

ALLIEVI NAZIONALI UNDER 16: Lorenzo Simeoni

GIOVANISSIMI NAZIONALI UNDER 15: Gabriele Stevanin

GIOVANISSIMI PROF UNDER 14: Alessandro Cuccarolo

ESORDIENTI PROF UNDER 13: Tommy Dal Santo