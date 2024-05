La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle gare playoff del 14 e 18 maggio. La sfida di martedì tra Taranto e Vicenza si disputerà alle ore 20.30. Stesso orario per il match di ritorno che si giocherà al Menti. Due sfide decisive per la squadra di Vecchi, contro una formazione da non sottovalutare e che in casa avrà una grande spinta di pubblico.