LR Vicenza: debutto in casa nel weekend del 26 agosto con la Giana Erminio

Serie C Girone C

La Lega Pro ha comunicato i calendari della Serie C NOW 2024/2025. Per il Vicenza esordio casalingo contro la Giana Erminio nel weekend del 25 agosto, ancora da decidere la data esatta e l'orario. La prima trasferta è in programma sul campo della Pergolettese, la settimana successiva, mentre nel weekend del 6 ottobre ecco la sfida all'Euganeo contro il Padova. In quello dell'8 dicembre trasferta al Rocco contro la Triestina, mentre il match del girone di ritorno contro i biancoscudati è in programma al Menti nel fine settimana del 16 febbraio.

LA PRIMA GIORNATA COMPLETA:

AlbinoLeffe-Caldiero Terme

Atalanta U23-Alcione Milano

Feralpisalò-Novara

Vicenza-Giana Erminio

Lecco-Union Clodiense

Padova-Trento

Pro Patria-Renate

Pro Vercelli-Pergolettese

Triestina-Arzignano

Virtus Verona-Lumezzane