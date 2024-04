LR Vicenza: De Col è intervenuto a "È Solo Calcio"

Il difensore Filippo De Col è intervenuto a "È Solo Calcio", trasmissione del Giornale di Vicenza, dove ha parlato anche del match rinviato contro la Pro Sesto: "La gara si poteva interrompere prima, ora cercheremo di prepararci bene per provare a ribaltarla in 35 minuti. Può essere un test per i playoff".

Il calciatore del Vicenza ha poi continuato parlando delle ultime gare disputate dalla squadra: "A livello di gioco non c'è stata nessuna frenata, ma solo per quanto riguarda i risultati. Bisogna cercare di mantenere sempre la concentrazione fino all’ultimo. Ora pensiamo al Novara, dove dobbiamo far di tutto per ottenere la vittoria".