LR Vicenza-Cosenza, play-out: stadio Menti da tutto esaurito, poco meno di 11.000 presenze per giovedì sera

Sarà uno spettacoloincredibile lo stadio di Vicenza, il nostro mitico Romeo Menti, giovedì sera 12 maggio 2022 per la partita in casa dello spareggio tra Vicenza e Cosenza per la permanenza in serie B.

La squadra di mister Francesco Baldini ha dimostrato di crederci, sia con la capolista Lecce sia con l'Alessandria che i biancorossi hanno condannato alla retrocessione nell'ultima partita di campionato.

La cornice di pubblico e dei colori biancorossi sarà memorabile venerdì sera a partire dalle 20 e 30.



Intanto sono esauriti i biglietti di libera vendita, rimangono solo le prelazioni per coloro che avevano prenotato il pack (mini-abbonamento) di fine campionato.Si prevede che il numero di tifosi che accederanno a largo Paolo Rossi 9 saranno curca 11mila.