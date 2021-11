LR Vicenza corsaro a Crotone, vince di misura con un gol di Giacomelli

Una vera sfida salvezza quello dello stadio Ezio Scida di Crotone tra i padroni di casa di mister Marino e il LR Vicenza di Cristian Brocchi.

La prima frazione di gioco vede un Vicenza che parte forte. Inevitabile poi una reazione dei padroni di casa con alcune occasioni da rete per Oddei al 4' e per Estevez al 21'.

La più nitida occasione da gol del primo tempo per i biancorossi è sui piedi di Davide Diaw al 19' che viene parata dall'estremo difensore calabrese Festa.

Poi un crescendo per il Vicenza che ha occasioni da rete con Ranocchia e Zonta. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il Crotone è vicino alla rete con un colpo di testa di Mulattieri.

Poi occasioni per Dalmonte e Calderoni.

Nonostante un Vicenza all'altezza del match la partita cambia volto con l'ingresso di Stefano Giacomelli che rileva Dalmonte. A Gec bastano 2' e al 19' va in gol ma l'arbitro Giua annulla per fuorigioco. Due minuti dopo al 21' grande azione di Diaw con cavlacata sulla destra e assist al numero 10 Giacomelli che di piatto conclude a rete bruciando la divesa e il portiere di casa. Ed è 0-1 per i biancorossi. E' la rete che vale la vittoria. Prima Ranochia dal linìmite dell'area e poi Meggiorini entrato successivamente hanno l'occasione per chiudere la pratica, ma non trovano lo specchio della porta difesa da Festa. Al 36' Gec calcia di poco sopra la traversa. Il match finisce con 5' di recupero, am il risultato non cambia e determina la seconda vittoria di campionato per i biancorossi di Brocchi.

TABELLINO - CROTONE-LR VICENZA, 0-1 (0-0)

CROTONE (4-3-3) Festa; Nedelcearu (72′ Molina), Canestrelli, Cuomo, Sala (72′ Molina); Estevez, Benali, Donsah (58′ Zanellato); Oddei (82′ Borello), Mulattieri, Kargbo (45′ Maric).

IN PANCHINA: Pasqua, Saro, Molina, Mondonico, Paz, Rojas, Vulic, Borello, Zanellato, Giannotti, Schirò, Maric. ALLENATORE: Marino

L.R. VICENZA (4-2-3-1) Grandi; Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni (82′ Sandon); Ranocchia (82′ Taugourdeau), Zonta; Di Pardo (72′ Pontisso), Proia (62′ Meggiorini), Dalmonte (62′ Giacomelli); Diaw.

IN PANCHINA: Pizzignacco, Bresolin, Ierardi, Paoloni, Sandon, Pontisso, Taugourdeau, Rigoni, Meggiorini, Longo, Giacomelli. ALLENATORE: Brocchi

RETI: 21' st Giacomelli

ARBITRO: Giua della sezione di Olbia.

NOTE: Ammoniti: Ranocchia, Oddei, Benali, Zonta. angoli: 8-2; Recupero: 0', 5'