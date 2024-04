LR Vicenza: cordoglio per la scomparsa del tifoso mantovano

Il tifoso del Mantova Massimo Dalcore era al Martelli per seguire la gara tra i padroni di casa e il Vicenza ed un malore non gli ha dato scampo. Una giornata di festa che si è trasformata in tragedia.

Il Club veneto ha voluto essere vicino ai suoi cari con questo comunicato: "La società LR Vicenza desidera esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Massimo Dalcore, tifoso mantovano che è venuto a mancare in seguito a un malore accusato nel corso della partita Mantova-LR Vicenza. Il Club si unisce al dolore e desidera esprimere ai suoi cari le più sentite condoglianze".