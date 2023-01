Lr Vicenza, domani in Coppa contro una squadra tosta

Conferenza stampa di Ciccio Modesto pre Coppa, con la curiosità per tutti di capire se nei suoi programmi è prevalente il passaggio del turno contro la Virtus Entella, oppure se risulterà prioritaria la preparazione per la partita di campionato al Menti con l’Albinoleffe. Dalle sue parole qualche indicazione si intravvede:

“A Lecco abbiamo fatto una partita al di sotto delle aspettative e abbiamo capito, se ce ne fosse stato bisogno, che prima ancora di saper attaccare bisogna saper difendere. Ora stiamo pensando all’Entella, con cui dobbiamo fare una grande partita da giocare senza risparmio. Mi chiedete se farò un turn over. Ma dovreste sapere che in questa squadra non ci sono titolari o riserve: sto facendo ruotare un po’ tutti. Quelli che hanno bisogno di minutaggio, tipo Ronaldo, sono ovviamente avvantaggiati. Quanto ai giovani li ho sempre tenuti in considerazione. Sanno benissimo che anche uno spezzone può essere decisivo per il risultato della squadra.”

Come vede l’avversario?

“I liguri sono una formazione che sta benissimo e può contare su una rosa larga e competitiva. Ce la giocheremo però tra andata e ritorno, quindi non bisogna trascurare nessun particolare. Quello che chiedo ai miei è coraggio, grinta e determinazione. Devo ancora decidere quale schieramento mettere in campo.”

Sandon ci sarà?

“A Lecco è rimasto fuori per mia scelta tecnica perché non mi sembrava al massimo. Poi è chiaro che possiamo sbagliare anche noi allenatori. Quanto ai nuovi, mi sembra difficile che possano giocare subito. Devono avere un minimo di tempo per integrarsi col gruppo. Per la prossima, poi, vedremo…”