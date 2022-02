LR Vicenza: contestazione degli ultras della Curva Sud a fine partita

Circa 200 tifosi della Curva Sud si sono dati appuntamento ai cancelli di Largo Paolo Rossi 9, nel dopo partita per esprimere il loro disappunto a dirigenti e calciatori del LR Vicenza rispetto ad un pareggio che poco serve ai fini della salvezza e ad una prestazione poco convincete. Oggi si doveva vincere, e i tifosi lo sapevano bene.



Una rappresentanza della Sud si è confrontata in modo franco e civile (toni forti comunque) in strada con il ds Balzaretti, il dg Bedin, i capitani Giacomelli e Pasini, De Maio e Teodorczyk e il tecnico Brocchi.Balzaretti ha assicurato ai supporters che la squadra non ha assolutamente intenzione di mollare. Dal canto loro i tifosi pur enormemente scontenti rispetto al risultato e all'andamento delle prestazioni dei biancorossi in campo hanno comunque assicurato il loro appoggio. Alla fine sono "partiti" cori di sostegno alla compagine biancorossa.