LR Vicenza: Confente potrebbe lasciare il club biancorosso

L'estremo difensore Alessandro Confente, come riporta tuttoc.com, potrebbe lasciare Vicenza nei prossimi giorni. Il portiere è nel mirino di diverse squadre di Serie B e in modo particolare della neopromossa Juve Stabia, che sembrerebbe mostrare un forte interesse per il calciatore biancorosso.

Anche la serie A, con il Lecce, sta guardando all'estremo difensore del Vicenza. Confente potrebbe lasciare presto il club veneto per una nuova avventura. I prossimi giorni saranno probabilmente decisivi.