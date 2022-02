A volte ritornano...Ciao Christian

La prima domanda per Maggio è quasi d’obbligo: “Ma chi te l’ha fatto fare?”

Lui non ha esitazioni: “Non posso negare di avere avuto qualche esitazione, visto che la mia decisione di smettere era presa. Non gioco dal maggio scorso ma durante l’estate avevo ricevuto una proposta di ripensarci ma alla fine non l’ho accettata. Mi sento integro e ho continuato a tenermi in forma, anche se non in prospettiva professionale. Col Vicenza è stato diverso. Ho ragionato più col cuore che con la testa…”

Ma come mai la società ha puntato proprio su un giocatore di quasi 40 anni, abbiamo chiesto al DS. “Avevamo un posto libero in lista, vista la particolare situazione di Taugourdeau e abbiamo puntato su un elemento che ci coprisse in una zona scoperta ma soprattutto ci desse la certezza di aggiungere alla squadra esperienza, motivazioni e classe.”

Cristian, che situazione hai trovato in questi primi giorni in biancorosso? ”Mancavo da ben 19 anni, logico che tutto sia cambiato. Solo lo stadio è sempre il mio. La società è forte e ambiziosa e i ragazzi sono assolutamente consci che in questo momento bisogna essere compatti e determinati. Nella mia carriera ho passato già qualche momento come questo e so benissimo quanto valgono, al di là dell’aspetto tecnico, le risorse interiori. Cercherò di dare a i più giovani qualche consiglio su come gestire l’emotività.”

Ma lei si sente in condizioni di giocare subito? “E’ una decisione che spetta al mister. Posso dire di star bene e se ci sarà da fare qualche minuto non mi tirerò indietro. Sempre se lo staff sanitario sarà d’accordo… Quel che posso dire è che ho sempre fatto la vita dell’atleta e vengo da una generazione di calciatori che prendeva il lavoro con molta serietà. Vedo che alla lunga questa impostazione ripaga…”

Come mai il numero 35? “Semplice. E’ stato il primo numero di maglia che mi hanno dato quando ho cominciato.”

Conosci qualcuno dei tuoi compagni di squadra? “Conosco bene Meggiorini, perché nelle nostre carriere ci siamo incontrati spesso. E poi ho incrociato a Napoli Nikita Contini, che allora era nelle Giovanili e che adesso ritrovo fatto e finito, un elemento di grande spessore.”

E’ curioso, inoltre, che tu abbia giocato in passato sia col mister che col Direttore Sportivo. “E’ vero. Con Brocchi siamo stati compagni di squadra con la maglia della Fiorentina e quando ci siamo ritrovati qui abbiamo subito ricordato qualche nostro momento in viola. Con Federico invece abbiamo condiviso la maglia azzurra della Nazionale e siamo molto amici.”