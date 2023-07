Lr Vicenza calcio mercato: potrebbe essere fatta per il nuovo marcatore

Potrebbe essere Vladimir Golemic ex capitano del Crotone, appena svincolatosi e con oltre 300 partite giocate tra i professionisti, il difensore di alto livello atteso da Aimo Diana. Alcuni siti danno già trovato l’accordo (sulla base di un contratto 2 più 1) ma non c’è ancora l’ufficialità. Sembra inoltre che il ds Matteassi sia anche al lavoro per definire l’ultimo rinforzo (salvo sorprese) e cioè la punta da affiancare al Loco e al Cobra. Circola qualche nome ma per il momento siamo ai pour parler. Potrebbe non essere un classico bomber ma piuttosto una seconda punta di movimento.

Il rischio sarebbe però un doppione di Della Morte. Staremo a vedere. Tornando al mastino serbo, andrebbe a completare i centrali assieme a Laezza e Ierardi, formando così probabilmente la più forte ultima linea del campionato. Secondo Radio Scarpa il giocatore (sul quale il Lane avrebbe battuto al fotofinish la concorrenza del Catania) arriverebbe già domani a Padova per sottoporsi alle visite mediche. Golemic ha 32 anni e in carriera ha vestito tra l’altro le maglie di Lugano e Lamia.