Laezza si presenta sfoggiando la promozione con la regia

“Si tratta di un giocatore che ha contribuito alla grande alla promozione in B dei granata. Si è svincolato a fine anno e noi non abbiamo perso tempo nell’accaparrarcelo, anche perché si tratta di un elemento che il nostro mister conosce benissimo. Ma lascio a lui stesso le presentazioni…”

“Ho quasi 30 anni e fisicamente sono a posto. Nonostante qualche infortunio del passato, mi sono ripreso alla grande tanto da disputare nel 2022/23 una trentina di partite. Sono molto contento di essere a Vicenza e mi piacerebbe tanto ripetere in biancorosso a bella annata appena disputata. Tutti mi hanno parlato bene del Lane, con società e pubblico di primo livello e subito dopo che mi sono liberato, ho colto al volo l’opportunità di venire qui. Come ruolo ho giocato prevalentemente in una retroguardia a tre, in tutti i ruoli, anche se mi trovo meglio a sinistra. Il mister utilizza in genere il 3/5/2 ma preparatevi anche a quel che modifica, perché può passare senza problema anche ai 4 dietro. Le mie qualità migliori sono l’aggressività sull’uomo e il gioco d’anticipo. Mi difendo bene anche in elevazione e l’anno scorso sono anche riuscito a segnare due gol. Se mi si chiede quali sono le caratteristiche di squadra per ben figurare in serie C dico senz’altro la mentalità vincente e lo spirito di gruppo, specie nei momenti difficili che sicuramente arriveranno. Servono equilibrio e continuità. Ovviamente si sa che la saldezza difensiva è un punto fondamentale. Avete visto lo scorso anno che non basta un attacco prolifico ma è necessaria una difesa impermeabile. Quanto al numero di maglia che sceglierò, se sarà disponibile mi piacerebbe tenere il 23, che tanta fortuna mi ha portato recentemente, ma andrebbe bene anche il 5. Domani ci sarà un’altra amichevole e vedremo di trarne il massimo profitto.”

A questo punto si è inserito nuovamente il Direttore sportivo: “Mi riallaccio a questo accenno sulla partita di domani, per ricordarvi che tradizionalmente le squadre di Aimo Diana partono piano. E’ solo una questione di carichi di preparazione, ma in genere i suoi fanno abbastanza fatica nelle amichevoli e in Coppa Italia. La cosa importante, dice il mister, è farsi trovare in forma per la prima di campionato. Come dargli torto?”