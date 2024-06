LR Vicenza: brutto infortunio per Ronaldo

Nel corso della finale di andata dei playoff di Serie C contro la Carrarese, Ronaldo Pompeu da Silvia ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con rottura del legamento crociato anteriore.

È stata posta indicazione chirurgica, con tempi e modalità che verranno definiti successivamente.

Brutto infortunio per il calciatore biancorosso proprio nel momento più importante della stagione. Ronaldo sarà costretto naturalmente a saltare il match di ritorno della finale playoff contro la Carrarese, in programma domenica. Brutte notizie dunque anche per Vecchi che oltre a Golemic e Proia, squalificati, dovrà fare a meno anche del brasiliano.