LR Vicenza batte Pordenone 1-0 e spera nei play-out

Una partita difficile oggi pomeriggio con una temperatura di oltre 12° C in campo, tra due squadre che rischiavano tutto: il Pordenone fanalino di cosa e il Vicenza che è risalito alla terzultima posizione. Per il LR Vicenza la parola d'ordine era vincere per poter sperare nel play out.

PRIMO TEMPO

Lo sapevano i giocatori ma anche i tifosi e soprattutto la Curva Sud dello stadio Romeo Menti che sin da subito ha supportato in modo generoso i suoi beniamini.

Il gol è arrivato al 14' del primo tempo dal piede magico di Alessio Da Cruz: l'olandese da sinistra si è accentrato ed ha calciato con parabola perfetta che ha scavalcato il portiere avversario Perisan. Un gol capolavoro.

Tre minuti dopo De Maio raddoppia sugli sviluppi di un'azione precedente ribatte in rete una respinta del portiere dei ramarri. Per il VAR però è fuorigioco e la rete viene annullata.

Successivamente il Vicenza spinge nel suo momento migliore in partito ovvero quasi tutto il primo tempo: vicino alla rete Tedorczyk e poi di nuovo Da Cruz che fa la barba ad un palo.



SECONDO TEMPO

Nella ripresa entrano Zonta e Cappelletti per Bikel e Bruscagin entrambi ammoniti. La frazione di gioco si apre con un pericoloso diagonale del Pordenone che parte dai piedi di Cambiaghi e che finisce a lato.

Al 10' del secondo tempo occasione per Giacomelli con una botta centrale parata da Perisan. Il numero 10 biancorossi ci ripra altre due volte ma la palla è fuori. Al 18' entra Ranocchia per il Jack. Purtroppo il perugino si infortuna ed è costretto ad uscire 4' dopo: lo sostituisce il giocane attaccante Mancini. Un episodio che ha spento l'interruttore della fantasia e dell'attacco al Vicenza per una decina di minuti.

Al 34' ultima occasione per Teodorczyk di testa su corner, ma la deviazione non inquadra la porta.

Nel recupero Deli batte Contini e sembra che vi sia il pareggio, ma il fuorigioco è subito segnalato dall'assistente di campo e poi confermato dal VAR. Il risultato rimane sul 1-0, ma Deli insiste e colpisce una traversa che salva Contini al 49'.



Si è visto un bel Vicenza propositivo nel primo tempo che ha costruito azioni da gol. Biancorossi spenti nella ripresa che in chiusura del match hanno rischiato di subire una rete.

TABELLINO - LR VICENZA-PORDENONE, 1-0 (1-0)

LR VICENZA (4-2-3-1): Contini; Bruscagin (45' Cappelletti), Brosco, De Maio, Crecco (50' st Padella); Cavion, Bikel (45' Zonta); Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli (18' st Ranocchia, 22' st Mancini); Teodorczyk.

In panchina: Morello, Grandi, Sandon, Maggio, Padella, Djbril, Alessio.

Allenatore: Brocchi

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Andreoni, Barison, Bassoli, Perri (38' st Vokic); Zammarini (12' st Torrasi), Pasa (28' st Deli), Lovisa; Cambiaghi; Candellone (12' st Di Serio), Mensah (28' st Iacoponi).

In panchina: Bindi, El Kaouabiki, Sabbione, Anastasio, Valietti, Dalle Mura, Pellegrini.

Allenatore: Marchetto

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo

RETI: 14′ pt Da Cruz.

NOTE: cielo sereno, terreno in ottime condizioni, temperatura sui 12° C. Spettatori: 5.125. Ammoniti: Bruscagin, De Maio, Bikel, Cappelletti, Di Serio, Iacoponi, Barison. Angoli: 4-5. Recupero: 2' , 5'.