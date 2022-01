LR Vicenza batte l'Alessandria con doppietta di Diaw (2-1)

Inizia il match con convinzione l'Alessandria con il Vicenza che subisce nei primi 10'. Poi i biancorossi reagiscono nel momento in cui i grigi calano d'intensità. Grazie alle buone prestazioni un po' in tutti i reparti la squadra di mister Cristian Brocchi va in gol al 26' con Diaw su assist di Meggiorini. Per il giocatore friulano il secondo gol della stagione. Un Vicenza che nella prima frazione di gioco grazie soprattutto a De Maio, Bikel, Da Cruz e Meggiorini e alle accelerazioni di Diaw mette in difficoltà la compagine di mister Longo. Ma al 44' l'Alessandria pareggia a causa di uno svarione difensivo e del portiere Grandi: va in rete l'arzignanese Chiarello cresciuto nelle giovanili del Lanerossi.

Nella ripresa i grigi dell'allenatore Longo si complicano la vita e per loro è tutto in salita dopo l'espulsione di Ba al 3' per somma di ammonizioni. Il Vicenza fatica ancora nel seocndo tempo, non riesce ad essere lucido in attacco, ma alla fine è doppietta per Diaw al 34': manda la palla in rete con un'ottima girata di testa, il cross è di Crecco. Poi arriva la "roulette" dei cambi, e la partita si chiude con qualche fiammata di entrambe le parti che si spegne sulle rispettive difese.

TABELLINO - LR VICENZA-ALESSANDRIA, 2-1 (1-1)

L.R. VICENZA (4-3-1-2) Grandi; Cappelletti (18′ st Bruscagin), Pasini, De Maio, Crecco; Dalmonte (18′ st Giacomelli), Bikel (18′ st Cavion), Zonta (38′ st Proia); Da Cruz; Diaw, Meggiorini (36′ st Boli). In panchina: Pizzignacco, Bruscagin, Padella, Brosco, Djibril, Rigoni, Cavion, Boli, Proia, Alessio, Giacomelli, Mancini. Allenatore: Brocchi

ALESSANDRIA (3-4-1-2) Pisseri; Parodi, Prestia, Mantovani; Pierozzi, Casarini, Ba, Lunetta (36′ st Mustacchio); Chiarello (36′ st Kolaj); Milanese (14′ st Gori), Corazza (14′ st Marconi). In panchina: Cerofolini, Di Gennaro, Coccolo, Sini, Mustacchio, Beghetto, Palazzi, Benedetti, Bruccini, Gori, Palombi, Marconi. Allenatore: Longo

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova

RETI: 26′ Diaw, 44′ Chiarello, 34′ st Diaw

NOTE: giornata serena, visibilità ottima, temperatura 9° C. Terreno in buone condizioni. Spettatori: 4613. Espulso Ba al 3′ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Ba, Bikel, Corazza. Angoli 4-5. Recupero: 1′, 5′.