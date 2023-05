LR Vicenza batte il Legnago in amichevole per 3-0

Le società lo chiamano allenamento congiunto, ma possiamo leggere amichevole: giovedì 11 maggio 2023 il LR Vicenza ha ospitato allo stadio Romeo Menti la neopromossa in serie C Legnago Calcio in vista della fase nazionale del play off. Il Vicenza di mister Dan Thomassen infatti vincendo la Coppa Italia si è qualificato per la seconda fase dei play off, quella nazionale.

Il match è stato vinto dal Lane per 3-0. Tra le reti siglate dai biancorossi la doppietta di Stoppa al 13′ e al 35′. Nella ripresa da segnalare la rete di Rolfini al 85′, che fissa il risultato sul definitivo 3-0.

TABELLINO - LR VICENZA-LEGNAGO, 3-0 (2-0)

LR VICENZA (4-2-3-1): Confente (dal 46’ Iacobucci); Ndiaye (dal 46’ Ierardi), Pasini (al 60’ Bellich), Cappelletti (dal 69’ Corradi), Greco (dal 60’ Sandon); Zonta (dal 60’ Cavion), Ronaldo (dal 69’ Jimenez); Dalmonte (dal 25’ Begic (dal 73’ Oviszach)), Stoppa (dal 60’ Scarsella), Della Morte (dal 46’ Giacomelli); Ferrari (dal 69’ Rolfini). All. Dan Thomassen

LEGNAGO CALCIO (4-3-3): Fusco (dal 46’ Di Stasio); Muteba (dal 59’ Travaglini M.), Sbampato (dal 82’ Zarrillo), Noce (dal 68’ Castellan), Ruggeri (dal 46’ Musumeci); Van Ransbeeck (dal 73’ Travaglini A.), Casarotti (dal 52’ Baradji), Viero (dal 52’ Marcellusi); Sambou (dal 46’ Mazzali), Sinani (dal 46’ Gatto (dal 88’ Rodella)), Meneghetti (dal 46’ Rocco). A disp. Roncaglia, Gasparetto, Bernardini, Zanetti. All. Massimo Donati

ARBITRO: Giovanni Battista Caracappa dell’AICS di Vicenza; assistenti Luca Rizzolo e Stefano Longo



RETI: 13’ e 35’ Stoppa (LRV), 85’ Rolfini (LRV)

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Angoli: 9-5