LR Vicenza batte Ascoli 2-0 con la maglia Icon e 300 volte Jack

Il LR Vicenza vince in casa allo stadio Menti nella 31esima giornata di campionato contro un Ascoli con la panchina corta a causa di molti indisponibili.

I biancorossi con la maglia Icon (a losanghe bianche e rosse ortogonali) giocano un bel primo tempo e resistono nella ripresa fino ai cambi che offrono maggiori possibilità proprio ai padroni di casa. Importante anche il tifo davvero il 12esimo giocatore in campo: la curva Sud e tutto lo stadio hanno sostenuto bene i propri beniamini. Oltre 5mila le presenze al "Romeo Menti".

Al 16' Diaw viene atterrato in area da Quaranta, l'arbitro assegna il penalty, ma Da Cruz lo calcia in modo banale: Leali para.

Nel primo tempo da segnalare una conclusione di Dalmonte su assist di Bikel parata dall'estremo difensore di Ascoli; un colpi di testa di De Maio fermato dalla difesa marchigiana e un tiro insidioso da fuori area di Cavion che viene reso inoffensivo da Leali.

Verso la porta di Grandi invece è pericoloso Dionisi almeno in due occasioni e poi Caligara al 38' manda di pochissimo a lato.

Nel secondo tempo il brivido per il Vicenza arriva al 35' con una palla a fil di palo calciata di Iliev.

Il vantaggio per il Lane invece arriva addirittura al 40' della ripresa con Zonta (entrato per Cavion) che insacca una palla battuta e ribattuta in area dei marchigiani: Meggiorini (entrato per Boli) batte a rete, respinge il portiere, la palla "rimane lì" e arriva il "falco" Zonta che insacca!

Poi ad un minuto dalla fine Maggio è autore di un tiro cross che Leali respinge ma che finisce nella mischia addosso a Bellusci che involontriamente segna l'autogol.

Un 2-0 meritato per il Vicenza grazie ad un primo tempo che forse è la miglior frazione di gioco del campionato e una ripresa in cui la squadra ci ha creduto ed ha fermato bene gli avversari già a livello di centrocampo impedendo loro di costruire gioco in attacco.

GIACOMELLI FA 300 PARTITE

Per Giacomelli (entrato per Da Cruz) è la 300esima partita in biancorosso! Entra nella ripresa poco prima della mezzora di gioco ed è il regista dell'azione che ha mandato in porta Meggiorini e in gol Zonta.

Sul numero di partite con la maglia del Vicenza più di Giacomelli hanno fatto solo Giulio Savoini con 317 presenze, Gigi Menti con 314 e Santagiuliana con 313.

TABELLINO - LR VICENZA-ASCOLI, 2-0 (0-0)

VICENZA (4-2-3-1): Grandi; Maggio, Brosco, De Maio, Bruscagin; Bikel, Cavion (28' st Zonta); Boli (18' st Meggiorini), Da Cruz (28' st Giacomelli), Dalmonte (36' st Teodorczyk); Diaw.

A disposizione: Confente, Gerardi, Pasini, Padella, Sandon, Djibril, Cester, Mancini.

Allenatore: Brocchi

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Baschirotto, Quaranta, Bellusci, Salvi; Buchel (13' st Ricci), Caligara (36' st Paganini); Collocolo (42' pt De Paoli), Maistro (13' st Eramo), Bidaoui; Dionisi (13' st Iliev).

A disposizione: Bolletta, Guarna, Tavcar, Franzolini, Palazzino

Allenatore: Sottil

Arbitro: Alberto Santoro di Messina

Note: pomeriggio soleggiato, temperatura intorno ai 14° C, terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori: 5041 (di cui 318 opsiti).

Ammonizioni: Maggio (V), Bellusci, Quaranta (A). Angoli: 8-5. Recuperi: 1', 3'.

Da segnalare che al 16' pt Da Cruz (V) si fa parare un rigore da Leali (A).