LR Vicenza, Baldini: «In biancorosso voglio solo gente che lotta al 101%»

«Sono rimasto qui perché è giusto lavorare per portare il Vicenza dove merita», ha esordito matedì 7 giugno 2022 nell'incontro a casa Vicenza l'allenatore confermato dalla prorpietà biancorossa ovvero Francesco Baldini. «Tutti i giocatori che vengono qui ad indossare la maglia biancorossa - continua il Mister - devono avere l'atteggiamento giusto, devono sentire la maglia e lavorare per il gruppo. E lo dirò a tutti prima cosa gli aspetta con me: c'è bisogno di una grande volontà da parte di tutti».

E ancora: «Voglio una squadra sempre in pressione e con una reazione immediata con palla persa», sottolinea un avolta per tutte Baldini. «Non ci sono moduli preordinati per il gioco che mi interessa fare, anzi ve ne sono alcuni più adatti alla mentalità che propongo, ma come ho sempre detto non mi interessa il modulo ma l'occupazione degli spazi».

«Nella mia squadra voglio giocatori con l'aggressività nel DNA», ribadisce Baldini!

Nell'incontro ha ringraziato i giocatori che sono rientrati dai prestiti e i titolari per i due giorni di stage appena conclusi.

A Baldini piace tra gli attaccanti il giovane Alessio, ma anche e soprattutto Vandeputte.

In conferenza stampa si è scoperto che Cataldi che dovrebbe firmare col Vicenza è un mese che si allena con i biancorossi: Baldini lo conosce bene, l'ha seguito nell'under 17 della Roma e l'aveva a Catania. Si tratta di un classico play, afferma l'allenatore.

Baldini ha anche espresso la massima stima per Balzaretti e Vallone che stanno lavorando sul "mercato": sono due conoscitori profondi dei calciatori e sanno bene di che giocatori ho bisogno, ci conosciamo da molto.

Balzaretti considera Greco un ottimo giocatore sul quale però non va fatta troppa pressione perché ancora 21enne: «è un jolly, è uno di quei giocatori che sono la fortuna di noi allenatori!»



Appuntamento verso l'11 luglio per le visite e poi ritiro ad Asiago.