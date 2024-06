LR Vicenza-Avellino: stadio Menti tutto esaurito

La società Vicenza ha comunicato che lo stadio Menti, in occasione della gara con l'Avellino, in programma domenica 2 giugno alle ore 21 e valida per la semifinale di ritorno dei playoff, sarà tutto esaurito. Saranno oltre 10mila i presenti nell'impianto veneto, con 1200 tifosi ospiti. Un match che aprirà le porte per la finale, dove entrambe le squadre vorranno arrivare. Il Menti avrà dunque, ancora una volta, una cornice di pubblico davvero importante, per una sfida da dentro o fuori.