LR Vicenza-Avellino: settore ospiti già esaurito

Già grande attesa per il match di ritorno tra LR Vicenza ed Avellino, in programma domenica 2 giugno alle ore 21. Quasi sicuramente lo stadio Menti offrirà il tutto esaurito. Intanto i tagliandi a disposizione dei tifosi irpini sono stati esauriti in brevissimo tempo. La Curva Nord vedrà dunque la presenza di 1200 sostenitori ospiti.

Ricordiamo che fino alle 13 di venerdì 31 maggio sarà attiva la prelazione per gli abbonati, mentre la vendita libera inizierà alle 15, sempre del 31 maggio, fino ad esaurimento posti.