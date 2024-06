Niente polemiche. I risultati parlano per noi

Stefano Vecchi in conferenza stampa getta acqua sul fuoco delle polemiche avellinesi alimentato dai soliti Masaniello con in tasca la tessera da Giornalista.

“Naturalmente abbiamo letto tutte le accuse di favori a nostro vantaggio ma preferiamo che sia il campo a parlare. Tutti i risultati delle ultime 21 partite certificano un Vicenza vincente con le sue forze, che ha saputo trasformare una stagione tribolata in una stagione di speranza e di entusiasmo. Abbiamo approfittato di questi giorni per recuperare la fatica e ci presentiamo all’impegno di domani con tutti disponibili, a parte Tronchin sul quale stiamo lavorando per averlo pronto per l’eventuale turno di finale. Sappiamo che sarà una partita difficile, contro un avversario che al Partenio ha dimostrato tutta la sua forza. In casa dovremo puntare sul nostro carattere e sul nostro spirito. Come ho già detto più volte, non siamo una squadra votata a gestire le gare e stavolta avremo in più il nostro pubblico, che sarà davvero il dodicesimo uomo in campo. Abbiamo una panchina importante, specie ora che Rossi sta tornando al 100% della forma e con lui Proia. Greco l’abbiamo spremuto molto ultimamente ma è un ragazzo giovane, forte e dinamico e contiamo ancora su di lui. Siamo soddisfatti di come si è inserito Delle Monache, che ha dimostrato di essere decisivo nell’uno contro uno. Deve solo migliorare nell’ultimo passaggio ma teniamo conto che è così veloce che qualche volta abbiamo fatto fatica ad arrivare in tempo sulle sue giocate. Alla fine della partita di andata ho voluto andare a ringraziare quei 250 pazzi che si sono sciroppati un viaggio lungo un giorno solo per poterci essere vicini. Nonostante fossero in numero nettamente inferiori rispetto agli avversari, si sono fatti sentire, eccome!”

Da uomo di sport, che ne dice del fatto che ci sono stati tifosi biancorossi impossibilitati ad avere un biglietto al Romeo Menti per la presenza di supporters ospiti fuori programma?

“Non fatemi intervenire su una questione così delicata. Dispiace ovviamente che i nostri sostenitori abbiano affrontato contingentamenti in altri stadi. E qui mi fermo per non soffiare sul fuoco.”

E in effetti, Masanielli a parte, sembra più che evidente una disparità di trattamento in materia di disponibilità di spazi per gli spettatori ospiti. Dispiace soprattutto che alla fine sia risultata vincente la prospettiva di pericoli per l’ordine pubblico. Come dire che è sufficiente far aleggiare un rischio di disordini per ottenere un trattamento di favore. Notizia delle ultime ore, l’eventualità di utilizzare lo spicchio accanto alla Nord per ospitare tutti gli avellinesi che in qualche modo sono riusciti ad acquistare tagliandi del settore Distinti, mescolandosi così ai vicentini (situazione che è vietata prima che dalle norme dal semplice buonsenso). Quindi nello stadio berico, non solo 1200 posti (contro i 500 predisposti al Partenio) ma anche un ulteriore settore, giusto per evitare guai di ordine pubblico. Come dire un premio all’illegalità. Ma più che un problema di regole, c’è di fondo una base etica. Nel calcio e nella vita, è spesso una questione di stile e di classe. C’è chi ce l’ha, chi non ce l’ha. E, come dice don Abbondio, parlando del coraggio, se non ce l’hai mica te le puoi dare da solo…