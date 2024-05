La sfida tra LR Vicenza ed Avellino, valida per il ritorno della semifinale playoff, in programma domenica 2 giugno alle ore 21, verrà trasmessa ancora una volta in diretta su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre.

Tutti i tifosi non presenti allo stadio Menti, avranno così l'occasione di seguire la gara senza abbonamenti.