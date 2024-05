LR Vicenza-Avellino: arbitrerà Crezzini di Siena

A dirigere il match di ritorno della semifinale playoff tra LR Vicenza ed Avellino, in programma domenica 1 giugno alle ore 21, toccherà a Valerio Crezzini di Siena. Il direttore di di gara toscano ha già arbitrato i biancorossi in questa stagione in occasione della sfida di ritorno di campionato contro il Padova, terminata 1-1. Un precedente recente anche con l’Avellino: andata dei quarti di finale dei playoff in cui gli irpini sono stati sconfitti 1-0 dal Catania.

Gli assistenti dell'arbitro toscano saranno Matteo Pressato di Latina e Giacomo Monaco di Termoli, Quarto Ufficiale sarà Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola, mentre al VAR toccherà a Marco Serra di Torino. All'AVAR ci sarà invece Oreste Muto di Torre Annunziata.