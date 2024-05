LR Vicenza: anche Davide Dionigi vede la squadra biancorossa tra le favorite alla vittoria dei playoff

L'allenatore modenese Davide Dionigi, ospite di A Tutta C, su TMW Radio, ha dichiarato che il Vicenza può essere una delle grandi favorite per la vittoria finale dei playoff: "La squadra biancorossa ha trovato la quadratura giusta e ha un organico importante costruito spendendo tantissimo e può tranquillamente arrivare fino in fondo. Poi è normale che nei playoff bisogna considerare anche la fortuna. Il Taranto può essere la mina vagante, mentre l'Avellino per qualità della rosa può essere una seria candidata alla vittoria di questi playoff".