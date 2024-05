LR Vicenza: altra multa dopo la gara di Avellino

Il giudice sportivo di Lega Pro ha inflitto al Vicenza una nuova multa di 2.000 euro per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.

Per quanto riguarda i calciatori, invece, è stata comminata l'ammonizione con diffida per Greco.

Ora l’elenco di biancorossi che rischia lo stop per squalifica comprende Confente, Laezza, Gallo, Golemic, Rossi, Ronaldo e appunto Greco.