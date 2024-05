LR Vicenza: alle 15 la squadra tornerà al lavoro

Alle ore 15 il Vicenza tornerà ad allenarsi allo Sporting 55 in vista della gara di ritorno della semifinale playoff, in programma domenica 2 giugno alle ore 21 contro l'Avellino. Sarà una seduta a porte chiuse, così come quella di domani, in programma alle ore 11 e quella di sabato 1 giugno, alle ore 15. Nel match del Partenio-Lombardi, la squadra di Vecchi ha faticato parecchio per portare a casa lo 0-0. Al Menti servirà una prestazione completamente diversa se il gruppo vorrà provare a vincere.

