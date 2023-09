Qui LR Vicenza: i convocati biancorossi contro l’Albinoleffe

Sono 25 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Aimo Diana per la gara valida per la prima giornata ci campionato di serie C Now contro l'Albinoleffe in programma domani, lunedì 4 settembre alle ore 20:45, allo stadio Romeo Menti.

PORTIERI: Confente, Massolo, Siviero

DIFENSORI: Costa, De Col, De Maio, Golemic, Ierardi, Laezza, Lattanzio, Sandon, Valietti

CENTROCAMPISTI: Cavion, Greco, Jimenez, Proia, Ronaldo, Rossi, Scarsella, Talarico, Tronchin

ATTACCANTI: Della Morte, Ferrari, Pellegrini, Rolfini