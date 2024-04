LR Vicenza: aggiornamento delle date playoff

La Lega Pro ha disposto l'aggiornamento delle date Playoff Serie C NOW 2023/2024 che prenderanno il via martedì 7 maggio. Slittamento dovuto per permettere la corretta attesa del giudizio sul ricorso del Taranto. La finale sarà in programma domenica 9 giugno.

PLAYOFF



FASE PLAYOFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

2° Turno - Gara unica SABATO 11 MAGGIO 2024

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

1° Turno - Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno - Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

2° Turno - Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Semifinali - Gara di Ritorno DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale - Gara di Andata MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2024

Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024