LR Vicenza: adesso tocca a mister Vecchi

Serie C

Serie C Girone A

Dopo la cena di Natale, dove non ci sono stati annunci in merito alla panchina della squadra biancorossa, nella mattinata di ieri è arrivata la conferma che ad allenare il Vicenza sarà Stefano Vecchi. Il nuovo mister nel pomeriggio di mercoledì 20 dicembre ha diretto anche il suo primo allenamento (foto), mentre nella giornata odierna incontrerà la stampa. Venerdì poi ci sarà il debutto in campionato al Menti, dove il Vicenza, incontrerà l'Alessandria.

Il modulo che piace di più a mister Vecchi è il 4-3-1-2 o 4-3-2-1, dunque, le uniche certezze potrebbero essere la difesa a 4 e il centrocampo a 3, che cambierebbe tutto per come è stato costruito il Vicenza di quest'anno. Il mercato di gennaio potrebbe quindi venire in soccorso all'ex Feralpisalò.