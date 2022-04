Lr Vicenza, l'addio di mister Brocchi: "Vi avevo fatto una promessa che avrei voluto mantenere"

A poche ore dalla comunicazione ufficiale del club biancorosso che solleva Cristian Brocchi dall'incarico di allenatore e responsabile della prima squadra, l'ex tecnico si congeda con un post sui social carico di emozioni.

Forza Lane

"Purtroppo in stagioni come questa non sempre si riesce a fare grandi prestazione - scrive Brocchi - a dare continuità di risultati...". L'ex centrocampista rossonero ci tiene a ringraziare la società, lo staff, la squadra, ma anche e soprattutto la piazza: "Che dal primo giorno mi avete dato tanto, mi avete emozionato e vi avevo fato una promessa che più di ogni altra, avrei voluto mantenere!! Forza Lane”.