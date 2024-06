LR Vicenza: 140 piccoli al camp

Seconda settimana di LR Camp con oltre 140 piccoli biancorossi e biancorosse.

Negli scorsi giorni, visita a sorpresa di Filippo Conzato, attaccante classe 2007, che ha raccontato le emozioni del suo esordio tra i professionisti con la maglia biancorossa.

Ci sono ancora pochi posti disponibili per le prossime settimane nelle location di Altavilla e Romano d'Ezzelino.

Sold out per il camp di Jesolo, mentre ci sono ancora alcuni posti disponibili per il day camp di Asiago.

Il programma di sviluppo delle abilità di tecnica individuale è stato ideato dallo staff tecnico di LR Vicenza. Inoltre, grazie alla collaborazione con Wall Street English, è prevista ogni settimana una lezione di inglese con un insegnante qualificato per imparare i termini calcistici direttamente sul campo.