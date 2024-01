Il LR Vicenza torna alla vittoria e batte 3-1 la Giana Erminio

Il Vicenza batte 3-1 la Giana Erminio, torna al successo, il secondo per Vecchi e mantiene l'imbattibilità con il nuovo tecnico. La squadra biancorossa comincia molto bene nei primi minuti del primo tempo, ma poi subisce il gol sul finale della prima frazione. Nella ripresa succede poco con i padroni di casa che amministrano il vantaggio. Ferrari poi lascia la squadra in dieci e la Giana sfiora il pari, ma in contropiede il Vicenza chiude il match.

In cronaca. Al 4' subito Vicenza che sfiora il vantaggio con Pellegrini, palla che sibila il palo. Quattro minuti dopo la squadra di Vecchi trova il gol: assist splendido di Ferrari per Della Morte, che con un tocco morbido batte Zacchi. Al 13' raddoppio dei padroni di casa: ancora Della Morte crossa al centro, la difesa libera male e De Col mette dentro a porta quasi vuota. Al 20' la Giana sfiora il gol con una conclusione di Ballabio che termina fuori di poco. Al 41' la Giana accorcia le distanze: Verde, servito da Lamesta, batte Contente. Finisce il primo tempo con il punteggio di 2-1.

Inizia la ripresa e dopo venti minuti ci prova Fumagalli per gli ospiti, ma la sua conclusione è ottimamente parata da Confente. Al 24' fuori Della Morte, molto applaudito e dentro Jimenez. Nella Giana fuori Groppelli, Ballabio e Verde dentro Messaggi, Caferri e Fall. Al 29' dentro Rolfini e fuori Pellegrini nei biancorossi. Sei minuti dopo secondo giallo per Ferrari che viene espulso e lascia il Vicenza in dieci. Al 39' ospiti vicino al pari: Confente è bravo su Fall e subito dopo Ierardi salva quasi sulla linea. Al 43' il Vicenza cala il tris: Ierardi lancia Rolfini che a tu per tu con Zacchi non sbaglia. Un minuto dopo nei biancorossi entrano Proia, Tronchin e Sandon per Costa, Cavion e Rossi. Dopo sei minuti di recupero termina la gara con la vittoria del Vicenza per 3-1.

IL TABELLINO

LR CVICENZA-GIANA ERMINIO 3-1

LR VICENZA (3-4-1-2): Confente; Ierardi, Golemic, Cuomo; De Col, Cavion (44' st Tronchin), Rossi (44' st Sandon), Costa (44' st Proia); Della Morte (24' st Jimenez); Pellegrini (29' st Rolfini), Ferrari. Allenatore: Vecchi.



GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Pinto, Franzoni, Ballabio (24' st Caferri), Lamesta, Groppelli (24' st Messaggi); Verde (24' st Fall), Fumagalli. All. Chiappella



ARBITRO: Gabriele Sacchi di Macerata (Chiavaroli, Fedele; quarto ufficiale D'Ambrosio)

RETI: 8' pt Della Morte (V), 13' pt De Col (V), 41' pt Verde (G); 43' st Rolfini (V)

NOTE: espulso Ferrari al 35' del secondo tempo per doppia ammonizione. Ammoniti: Groppelli (G), Ferrari (V), Verde (G), Cuomo (V).