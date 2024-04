LR Summer Camp: estate biancorossa

Durante la prossima estate si svolgerà l'LR SUMMER CAMP, le vacanze biancorosse per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 15 anni (nati dal 2009 al 2018) e per i baby dai 3 ai 5 anni (nati dal 2019 al 2021). Tutti scenderanno in campo con gli allenatori del Settore Giovanile del LR Vicenza per migliorare le abilità calcistiche in maniera divertente incontrando tanti nuovi amici. Le location dove si svolgerà il tutto saranno quattro: Stadio Comunale Paolo Rossi di Altavilla Vicentina, Sporting 55 di Romano D’Ezzelino, Villaggio Marzotto di Jesolo e Stadio Comunale di Asiago. Negli incontri di Altavilla e Romano D'Ezzelino, durante il quarto turno (1-5 luglio), il Camp sarà aperto anche ai BABY dai 3 ai 5 anni, solo al mattino. Il programma di sviluppo delle abilità di tecnica individuale sarà ideato dallo staff tecnico di LR Vicenza. Inoltre, grazie alla collaborazione con Wall Street English, sarà prevista ogni settimana una lezione di inglese con un insegnante qualificato per imparare i termini calcistici direttamente sul campo.

Sarà possibile iscriversi via mail fino ad esaurimento posti scrivendo a camp.laneforall@gmail.com o chiamando il numero 349 893 8054.

Per iscrizione, costi e ulteriori informazioni seguire il sito del Vicenza.