Lotta greco-romana, Eduard Panis conquista il titolo italiano u15

Eduard Panis, classe 2009 di origine moldava, recentemente entrato nel vivaio giovanile della sezione lotta dell’ Umberto I, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza andando a conquistare il meritato titolo italiano nella categoria 48 kg.

Eduard, già vincitore della medaglia d’argento nei 45 kg ai campionati italiani under 17 di fine aprile, al primo incontro trova subito Stefano Cusano, in forza ai Portuali Ravenna. Un avversario sicuramente ostico, fresco vincitore del titolo under 17 che viene comunque battuto con tecniche fulminee e degne di nota per la perfetta esecuzione: punteggio finale di 9-3.

Il secondo incontro, che mette in palio l’accesso alla finale per il titolo, vede Panis incontrare Massimiliano Valentini, del Gruppo Lottatori Mori (Rovereto). Anche in questo caso l’incontro procede a senso unico, concludendosi anzitempo per la sopraggiunta superiorità tecnica (8-0) in poco più di un minuto. Si arriva così all’ambita finale, con opposto Andrea De Rosalia (Angiulli Bari). Il vicentino con spettacolari proiezioni a grande ampiezza archivia l’incontro in appena 100 secondi e chiude il match col punteggio di 9-1.

Il titolo ottenuto e l’ottima condotta di gara, hanno favorevolmente stupito anche i tecnici della nazionale che non hanno potuto convocarlo per gli europei in quanto, pur risiedendo in Italia da vari anni non ha ancora ottenuto la cittadinanza italiana. Nella classifica a squadre, la società vicentina raggiunge il 15esimo posto, prima in Veneto, su 30 squadre presenti alla competizione. Il settore lotta dell’Umberto primo quest’anno ha raggiunto risultati davvero importanti.

Oro agli italiani Under 20 con Mario Fruner, Bronzo di Picari Kevin, Argento agli under 17 e oro agli under 15 con Panis Eduard risultati questi che soddisfano particolarmente lo staff tecnico dell’Umberto I.